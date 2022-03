Passeggero spagnolo ruba orologio nel corso di controlli all’aeroporto di Catania. Denunciato

Personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Catania ha deferito in stato di libertà un cittadino spagnolo, gravemente indiziato del reato di furto aggravato, per aver rubato un orologio in acciaio marca “Maserati”, durante i controlli di sicurezza dedicati ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Catania.

Ricevuta la denunzia di furto, gli agenti, attraverso la disamina delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato che il reato era stato portato a segno a opera di un passeggero il quale si era già imbarcato su un volo diretto a Madrid, ma gli investigatori sono riusciti comunque a rintracciarlo a bordo dell’aeromobile, e a procedere nei suoi confronti.