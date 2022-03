Pagato per guardare i Simpson e mangiare donuts: il ‘vero’ Homer vive in Inghilterra

Cosa c’è di meglio per un vero appassionato dei Simpson che essere pagato per comportarsi come Homer, ovvero mangiare donuts e stare davanti ala tv?

Alexander Townley, 26 anni, di Nottingham, ha ricevuto l’incarico tutt’altro che sgradito di guardarsi in un anno tutti i 717 episodi della serie tv animata più famosa, venendo pagato, e con una fornitura gratuita di snack. Per lui, che è un super fan degli omini gialli creati da Matt Groening, è stato un vero colpo di fortuna.

Alexander riceverà cinquemila dollari per questo compito: al Mirror ha raccontato di essere ossessionato con la serie da sempre, e dunque quando suo fratello l’ha avvisato dell’opportunità di ottenere un lavoro analizzando gli episodi, non gli è sembrato vero.

“Sono un vero fan dei Simpson, è il lavoro dei miei sogni – ha spiegato ai media -. Per questo lavoro, devo analizzare ogni episodio come un critico, e ogni settimana ricevo ciambelle vegane gratis. Chi non amerebbe questo incarico? I Simpson mi piacciono da sempre: sono il riflesso della società e ironizzano sui suoi stereotipi”.

Certo, cinquemila dollari all’anno non sono molti: per questo Alexander lavora anche come supervisor in un bar. Ma anche quello dei Simpson non è un lavoro così semplice: “Devo stare seduto con un taccuno e una penna, e devo scrivere ogni piccolo dettaglio, ad esempio la frase che scrive Bart sulla lavagna o la scenetta della famiglia davanti alla tv nella sigla, cose che cambiano ogni volta. Ci sono state settimane in cui ho guardato fino a 30 episodi al giorno, e vi assicuro che è mentalmente stancante”. Dopo aver registrato le sue annotazioni, le deve riportare a PlatinCasino.co.uk.

I suoi personaggi preferiti sono Homer e il giardiniere Willie, ma gli piacciono anche Otto, il professor Frink e l’uomo talpa.

All’inizio, quando ha detto ai suoi amici che sarebbe stato pagato per guardare i Simpson, nessuno gli ha creduto: “Alcuni di loro sono gelosi, ma quasi tutti sono felici per me”. Il prossimo passo? Catturare l’attenzione del creatore degli omini gialli, Matt Groening, e comparire come guest star in uno degli episodi.