Nessun gol nel derby di Coppa, Milan-Inter 0-0

MILANO (ITALPRESS) – Davanti a un San Siro unito per la pace in Ucraina, Milan e Inter non vanno oltre lo 0-0 nella prima semifinale di andata di Coppa Italia. Per la dodicesima volta nelle ultime diciotto partite di Coppa, la squadra di Pioli riesce a tenere la porta inviolata. Ma nel confronto casalingo, manca il gol ai rossoneri che sprecano tante occasioni, soprattutto nel primo tempo. Subito due grandi spaventi per i nerazzurri. All’11’ Handanovic e Brozovic pasticciano e regalano palla a Saelemaekers che è troppo frettoloso e lascia partire un tiro centrale letto bene dal portiere. Poco dopo è Theo Hernandez a inserirsi in area e sbagliare la misura del diagonale. Non fa turn over Inzaghi che schiera i titolarissimi. Oltre allo squalificato Tonali (Bennacer dal 1′), Pioli fa riposare Calabria, Messias, Brahim Diaz e concede fiducia a Florenzi, Krunic e Saelemaekers. Ma al 25′ il tecnico rossonero perde anche Romagnoli per un fastidio all’adduttore: in campo va Kalulu. Un incidente di percorso in un primo tempo comunque controllato dai rossoneri. L’Inter ha i reparti slegati, fatica a fraseggiare e perde tanti duelli sulle seconde palle. Ma il primo tempo si chiude senza reti.

Al 47′ il Milan è subito pericoloso. Ci prova Leao con un tiro dalla distanza, Handanovic risponde presente, come al 63′ sulla botta col destro di Florenzi. Allo scoccare del 60′ Inzaghi e Pioli scelgono di cambiare. Fuori gli spenti Barella e Lautaro, dentro Vidal e Sanchez. Triplo cambio per Pioli: fuori a sorpresa Leao, oltre a Krunic e Saelemaekers; dentro Rebic, Brahim Diaz e Messias. Al 76′ lampo dell’Inter: Dumfries crossa dalla destra per Dzeko, Kalulu è provvidenziale nell’anticipo sul bosniaco. E’ l’ultima occasione per l’ex Roma che al 78′ lascia il posto a Correa. Nel finale c’è l’esordio di Gosens. Ma per l’argentino e il tedesco, entrambi al rientro dopo un lungo stop, non c’è tempo e spazio per incidere.

