Nel Palermitano sequestrati dalla Guardia di Finanza 190 tamponi per esaminare la positività al Covid

I finanzieri della compagnia di Partinico hanno sequestrato 190 tamponi per ricercare la positività al Covid19. In una farmacia a Terrasini (Pa) hanno trovato i presidi medici per la ricerca dell’antigene del Covid-19, denominati “Flowflex – Sars-Cov-2 Antigen Rapid Test”, che presentavano irregolarità che non avevano i dati identificativi del produttore e distributore, in violazione della normativa nazionale sull’etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti previsti dal Codice del Consumo.

Oltre al sequestro il titolare della farmacia è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che varia da un minimo di € 516 euro ad un massimo di 25.823 euro. La Procura di Ragusa ipotizza il reato di frode in commercio in relazione all’inchiesta che ha portato al sequestro di circa 53mila tamponi dall’Asp di Ragusa perché potenzialmente inattendibili.

Nel registro degli indagati, ci sarebbe il responsabile legale dell’azienda produttrice ma si tratta di un atto dovuto da parte dei magistrati che compiranno degli accertamenti per verificare la bontà di questo prodotto, costato alla Regione 3milioni e 200mila euro. Sono, infatti, arrivati 3 milioni di kit a poco più di un euro cadauno