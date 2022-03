Matteo Renzi (Italia Viva). Covid: “Io sono per eliminare velocemente in Italia, come hanno fatto Macron e Johnson, il super green pass e le mascherine”

“Io sono per eliminare velocemente in Italia, come hanno fatto Macron e Johnson, il super green pass e le mascherine. Per chi è vaccinato Omicron è poco più di un raffreddore” ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi a Radio Leopolda.

Renzi ha ricordato che “il Covid non è scomparso” e “bisogna comunque stare attenti dai segnali preoccupanti che arrivano dalla Cina” ma la scelta è quella di allentare comunque le restrizioni come hanno fatto già gli altri paesi europei, gli Stati Uniti e Israele dove da fine febbraio il green pass non è più necessario.