M5S, Conte riconfermato Presidente. Ha il sostegno del 94% dei votanti

Giuseppe Conte, ex Premier ora Leader del Movimento 5 Stelle è stato riconfermato alla guida dal 94% dei votanti. Un risultato schiacchiante che il Professore si auspicava per poter restare al suo posto poichè aveva già affermato che con una maggioranza risicata avrebbe lasciato.

“Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un’indicazione forte e chiara – ha scritto Conte su Facebook -. Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare”.

“La conferma plebiscitaria di Conte alla guida del M5S e’ il segno del bisogno di una unicita’ al comando della nostra forza politica e della necessita’ di remare tutti nella stessa direzione – dichiara in una nota il deputato M5S, Aldo Penna – . Il tempo da qui alle politiche deve essere occupato dal lancio del programma di riforme rivoluzionarie che ha sempre contraddistinto il movimento per lavorare alla rinascita del Paese e alla costruzione di nuove stagioni di liberta’ in una Europa roccaforte di democrazia e diritti”.

Alla nuova votazione online su 130.570 iscritti al M5S aventi diritto, hanno partecipato alla votazione in 59.047. Hanno detto sì all’elezione di Conte 55.618, pari al 94,19%, mentre 3.429 – pari al 5,81%, hanno invece risposto no. Laura Bottici è stata inoltre eletta componente del Comitato di Garanzia, ottenendo 40.060 preferenze (67,84%), rispetto alle 18.987 (32,16%) di Jacopo Berti.

Il Primo appuntamento del Leader 5 Stelle è con Mario Draghi per oggi alle 17.30. Insieme discuteranno dell’aumento delle spese militari da parte dell’Italia. Il M5S si è già espresso con parere negativo soprattutto perchè arriva in questo momento di difficoltà economica post pandemia e con la guerra in Ucraina in corso.