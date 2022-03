L’Atletico Nissa promuove per domenica 13 marzo l’evento “Sport e Beneficenza” in collaborazione con Scuola Calcio G&G Italia e Sport Club Nissa

E’ proprio il caso di dire che l’Atletico Nissa raddoppia. La società giallorossa ha infatti indetto in collaborazione con la Scuola calcio g&g Italia e lo Sport Club Nissa 1962, per domenica 1️3 marzo, la giornata “Sport + Beneficenza” nel corso della quale, in occasione delle due gare che avranno come teatro il glorioso “Palmintelli”” sarà avviata una raccolta fondi per due associazioni nissene.

Si parte alle 10.30 con la gara di “Terza Categoria” tra Cl Calcio e Terranova Gela nella quale si potrà cominciare a donare per la Caritas Diocesana di Caltanissetta a sostegno dei fratelli ucraini. Nel pomeriggio (ore 15) sarà il turno dell’Associazione Sant’Agata sempre vicina ai bambini bisognosi che sarà presente con una apposita postazione per la gara tra Atletico Nissa e San Gregorio, valevole per il campionato di Promozione.

Contestualmente, per questa splendida giornata all’insegna del binomio tra sport e solidarietà, l’Atletico Nissa ha ringraziato la ditta Visa Estintori S.r.l per la realizzazione dell’evento