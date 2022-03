La Polizia Postale mette in guardia dalle “Truffe romantiche”. Nel 2021 sono aumentate del 118% rispetto all’anno precedente

L’illusione di un nuovo amore e l’amara scoperta di trovarsi raggirati e col conto alleggerito. Si chiama “romance scam” o truffa romantica. Nel 2021 c’è stato un incremento del 118% rispetto ai casi trattati nel 2020. A lanciare l’allarme è la polizia postale, che traccia l’identikit delle vittime e indica come difendersi. “Si tratta – spiegano dalla polizia – di uno dei raggiri più dolorosi di cui si può cader vittima in quanto, colpendo la sfera dei sentimenti, ferisce il desiderio di felicità, lasciando l’amaro in bocca per essere stati manipolati nel peggiore dei modi, creando un danno psicofisico oltre a quello economico”.

L’età delle vittime circuite dai falsi corteggiatori sui social si aggira intorno ai 50 anni. A rimanere coinvolte spesso sono donne, di varia estrazione sociale. “La realtà dei casi – spiegano dalla polizia – rivela infatti che la maggioranza delle vittime non è più giovanissima e che, magari dopo una relazione sentimentale finita male e con figli che vivono autonomamente, si diventa facile preda chattando davanti al computer o su uno smartphone”.

Il sesso maschile, in generale, risulta meno colpito da queste truffe. Ci sono però casi di uomini italiani che si sono lasciati abbindolare da malfattori che si fingevano donne, soprattutto straniere, mediante account con fotografie e immagini provocanti, presentandosi come modelle e, non di rado, come ricche ereditiere.

La vittima viene contattata sui social, con una richiesta di amicizia. Solitamente compare la foto di un uomo molto avvenente, che si presenta spesso come imprenditore o militare in servizio in Paesi territori di guerra, o comunque con una posizione lavorativa di alto livello. Il truffatore porta la vittima a credere di essere single, vedovo o separato.

Le foto risultano in realtà rubate dalla rete e i profili sono costruiti presentando situazioni verosimili. Iniziano i primi scambi di messaggi che si intensificano nel tempo arricchendosi di particolari sempre più intimi sulla propria vita. Si comincia così a creare un legame con il truffatore, che si rivela entusiasmante per la vittima che ha la sensazione di essere tornata a vivere, immersa in una nuova e travolgente storia d’amore proiettata nel futuro.

Dopo aver instaurato questo falso ma intenso rapporto di “amicizia” virtuale, i truffatori cominciano a chiedere denaro, accampando una serie di motivazioni fantasiose legate a gravi motivi di salute o alla voglia di acquistare i più svariati titoli di viaggio per raggiungere la vittima, incontrarla e, perché no, comprare una casa dove vivere insieme. La donna, che ormai dipende emotivamente da quel legame e da quei messaggi, pensa che il suo interlocutore provi un sincero sentimento nei suoi confronti, che si trovi veramente in difficoltà, iniziando pertanto ad assecondare le richieste con l’invio di denaro.

Si tratta di somme ingenti che, a seconda dei casi e della capacità economica della vittima, possono arrivare a raggiungere le centinaia di migliaia di euro. Le somme sottratte ammontano, solo per l’anno 2021, a 4.500.000 euro. La Polizia postale, contro questo tipo di truffe, raccomanda estrema cautela soprattutto con le persone che non si conoscono fisicamente chiedendo, eventualmente, un parere ad una persona di fiducia su quanto sta accadendo