Italia, spara e uccide genitori per soldi: 25enne confessa, “non mi piaceva lavorare”

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo aver ucciso entrambi i genitori, il 25enne fermato dopo aver confessato ai carabinieri il delitto nel Vicentino, ha portato del denaro all’impresa edile presso la quale voleva acquistare un immobile di Arzignano (Vicenza), immobile per il quale aveva gia’ dato un anticipo come caparra.

Il ragazzo ha poi acquistato sacchi, tele, vernici e pannelli per coprire le macchie di sangue. “Ultimamente non mi piaceva lavorare, spesso raccontavo bugie ai genitori”, ha spiegato ai militari dell’Arma nel corso dell’interrogatorio. Da tempo, su insistenza dei genitori, aveva intrapreso un percorso di psicoterapia.

Ha ucciso i genitori per impossessarsi di una somma di denaro pari a 800mila euro, investita da genitori anche in titoli: è quanto ha confessato Diego Gugole, il 25enne che ha ammazzato a Chiampo, in provincia di Vicenza, il padre e la madre. Il giovane ha confessato il delitto nel corso dell’interrogatorio davanti al pm di turno della procura della Repubblica di Vicenza.

Prima avrebbe ucciso il padre con due colpi e poi avrebbe atteso il ritorno della madre per sparare anche a lei. Dopo aver freddato il padre, il 25enne avrebbe subito trasferito 16mila euro sul suo conto corrente