Infrastrutture: Ragusa – Catania. Campo (M5S): “Plauso a Cancelleri e Anas. Da oggi Musumeci non ha più scuse”

“Sulla Ragusa – Catania abbiamo finalmente qualcosa di concreto. Musumeci può svolgere il suo ruolo di commissario senza più scuse ed è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per la realizzazione di un’infrastruttura attesa da tutto il territorio da più di 30 anni. Un plauso non può che andare anche al nostro Giancarlo Cancelleri che nella veste di viceministro ai Trasporti prima e di sottosegretario poi ha dato un impulso decisivo per quello che è un passaggio fondamentale e decisivo per la realizzazione dell’opera”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo che dal primo giorno di insediamento in ARS, segue passo dopo passo, il cronoprogramma che deve portare alla realizzazione dell’opera. “Una notizia – aggiunge Campo – che premia il grande lavoro che è stato fatto dal ministero e da Anas per l’approvazione del progetto definitivo e la successiva gara d’appalto. La vera soddisfazione sarà ovviamente quando questa strada sarà finalmente costruita e percorribile” – conclude la deputata.