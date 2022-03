Inaugurazione Nave “Iginia” nel porto di Messina. Cancelleri: “C’è tanta attenzione per il Sud e per la Sicilia da parte del Governo”

Questa mattina, il Sottosegretario al Mims On. Giancarlo Cancelleri, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e all’Amministratrice delegata e direttore generale di RFI Vera Fiorani, ha partecipato all’inaugurazione della Nave “Iginia” nel porto di Messina.

“Oggi abbiamo inaugurato una nuova nave, si tratta di un traghetto dalle caratteristiche tecniche che soddisfano ogni carattere di sostenibilità che, con la sua dimensione di 147 m di lunghezza e 19 m di larghezza, opererà nello Stretto di Messina trasportando carrozze ferroviarie e passeggeri ad una velocità di 18 nodi. Nave/traghetto RFI al servizio pubblico del trasporto marittimo che potenzierà la flotta già operativa fra Sicilia e Calabria ed ha un valore di 57 milioni di euro, 7 dei quali finanziati con il PNRR per l’implementazione a bordo della tecnologia Green che regalerà zero emissioni di CO2 e gas serra importo e nelle manovre di entrata e di uscita” descrive entusiasta Cancelleri.

“C’è tanta attenzione per il Sud e per la Sicilia da parte del Governo. Sono tantissimi i progetti per migliorare l’isola sul piano infrastrutturale e della mobilità, molti di questi richiedono ancora studi e sviluppi nel tempo, per questo è necessario comunque operare azioni concrete subito. Migliorare il servizio di traghettamento con una nuova nave all’insegna della sostenibilità è un passo nel grande progetto per il rilancio del sud di questo governo” conclude.