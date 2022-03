In Sicilia le Amministrative sono una cartina tornasole. Musumeci: “Se vince la Destra si va al Governo”

La Sicilia è una terra difficile da amministrare. Ci sono tante criticità che creano delle variabili difficili da prevedere e, dunque, gestire in anticipo. Ed è proprio per queste caratteristiche che la Regione diventa una cartina di tornasole per il Governo nazionale.

A sostenere questa previsione è il Presidente della Regione Nello Musumeci durante un’intervista a Libero.

“Se vince in Sicilia la destra va al Governo. Vincere in una terra difficile e complessa significa accreditare un buon metodo di governo etico-culturale, una sorta di green pass per assumere le sorti della Nazione”.

L’attuale Governatore della Sicilia ha già annunciato la sua ricandidatura che sarà sostenuta, oltre che dal suo partito “Diventerà Bellissima” anche da Fratelli d’Italia. Si attende ancora di capire se Lega e Forza Italia saranno con lui. “In questi terribili anni nonostante la pandemia, le alluvioni, la cenere vulcanica, il terremoto e da ultimo la guerra abbiamo avviato una feconda stagione di semina, impegnando oltre 4 miliardi di euro. La saggezza del contadino ci insgena che dopo la semina c’è la stagione del raccolto. E’ un errore sperare che la stessa coalizione della prima fase possa vivere anche la seconda? Non mi stanco mai di ringraziare Giorgia Meloni per la fiducia. La sua non è una scelta di natura personale ma di sensibilità e responsabilità politica. Consiglierei di evitare sterili polemiche da parte di chi sta governando con me condividendo ogni iniziativa. E poi se il problema è solo il caposquadra perchè i partiti non hanno abbandonato la squadra? Criticare il Governo che lavora è solo uno sport inutile che serve solo a dare vantaggio agli avversari. Qualcuno sta lavorando per Pd e M5s?”.