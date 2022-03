Il Conadi Italia si mobilita a San Cataldo e Caltanissetta per aiutare i bambini ucraini. Ecco come contribuire

SAN CATALDO. Il CONADI – ITALIA, di cui è Presidente per la Provincia di Caltanissetta Maria Concetta Naro, si propone, come obiettivo primario, la tutela dei bambini e dei loro diritti.

Lo scoppio dell’inaspettata e drammatica emergenza bellica ha spinto il Presidente Nazionale, Umberto Palma, direttamente contattato dall’Ambasciata Ucraina, insieme ai i vari Presidenti Regionali e ai volontari presenti anche nelle zone di guerra, a mobilitarsi per cercare di aiutare concretamente i bambini ucraini, vittime innocenti delle infauste decisioni dei potenti .

Gli aiuti si stanno concretizzando su due fronti: da un lato, con l’appoggio di Federfarma della provincia di Caltanissetta e in collaborazione con le farmacie, attraverso l’organizzazione de “Il farmaco sospeso”, una raccolta di farmaci da banco e materiale sanitario di primo soccorso da inviare in Ucraina attraverso il corridoio umanitario appositamente predisposto e, dall’altro, con la creazione di un ponte umanitario per il ricongiungimento dei minori con le famiglie ucraine che vivono in Italia.

Migliaia di donne e di uomini ucraini vivono e lavorano da anni nel nostro paese: aiutiamoli a ricongiungersi con i figli che, loro malgrado, hanno lasciato in Ucraina affidandoli ai nonni o ai parenti.

Chi volesse contribuire a questa causa può farlo donando recandosi in farmacia o inviando un contributo sull’IBAN intestato a CONADI IT46O0200803284000105929416.

Oggi il CONADI- CALTANISSETTA ha partecipato alla manifestazione per la Pace organizzata dalla Società Dante Alighieri a Caltanissetta, domani 3 marzo prenderà parte a quella organizzata dall’amministrazione Comunale di San Cataldo nella quale sarà presente con il gazebo CONADI.

La Presidente Provinciale e il consigliere nazionale Salvatore Pirrello, insieme all’amministrazione comunale di San Cataldo e a Claudio Lipari, amministratore del gruppo facebook “San Cataldo ripartiamo insieme” invitano tutti alla collaborazione e alla solidarietà.