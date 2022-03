Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la sinistra vorrebbero strumentalizzare la crisi in Ucraina, usandola come pretesto per calpestare ulteriormente la democrazia italiana e obbligare il Parlamento a votare qualsiasi cosa.

Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’ Italia Giorgia Meloni. “Ci opporremo con tutte le nostre forze ai loro irresponsabili giochi di Palazzo”, aggiunge