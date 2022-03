Giornata della memoria vittime mafia, Miccichè: “Per non dimenticare, combattere contro l’arroganza e la corruzione”

“La Sicilia e l’intero Paese non devono dimenticare le vittime innocenti delle mafie: magistrati, uomini e donne delle forze dell’ordine, preti, giornalisti, sindacalisti, bambini che hanno perso la vita per la giustizia”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, in occasione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

“Per non dimenticare le vittime ed estirpare le mafie, bisogna combattere contro la mentalità mafiosa, l’arroganza, l’opportunismo, la corruzione: insomma, bisogna lavorare affinchè prevalga la cultura della legalità – aggiunge Miccichè -. Perché, come diceva Giovanni Falcone ‘La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine…’, conclude il presidente dell’Ars.