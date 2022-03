Forza Italia Sicilia, Grasso (FI): “Il confronto nel partito è sempre esistito. Puntiamo però ad un centrodestra unito e pronto alle prossime scadenze elettorali”

“Forza Italia sin dalla sua nascita ha dimostrato di essere un partito aperto al confronto, offrendo a tutti i suoi iscritti la possibilità di esprimere la propria opinione, qualunque essa sia. Questo perché siamo un partito in cui il dialogo è alla base della pianificazione politica. È quello che è successo ieri, durante l’incontro a Palazzo dei Normanni, alla presenza del nostro Coordinatore regionale, Gianfranco Micciché, dei tanti amministratori locali, della deputazione locale, nazionale e della senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale per Forza Italia dei rapporti con gli alleati. Per le prossime scadenze elettorali in Sicilia, sotto la guida nel nostro Coordinatore regionale, puntiamo a rendere Forza Italia ancora una volta protagonista di un centrodestra unito, in cui ognuno faccia la propria parte”.

Lo afferma la deputata regionale e coordinatrice di Forza Italia per la provincia di Messina, on. Bernardette Grasso.