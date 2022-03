Fi, Musumeci: «Solidarietà a Schifani e Berlusconi»

«Nella sua lunga e prestigiosa attività parlamentare il senatore Renato Schifani è stato implacabile contro ogni tipo di malaffare e in prima linea nella lotta per l’affermazione della legalità. Sono cose che si pagano, maggiormente in una terra che ogni giorno subisce l’aggressione di Cosa Nostra. Apprendo che, nella lettera minatoria a lui indirizzata, ci sarebbero anche riferimenti al presidente Silvio Berlusconi. Ad entrambi esprimo piena e convinta solidarietà a nome personale e dell’intero governo regionale».

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.