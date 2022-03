Enna, Policlinico. Giarrizzo (M5s): ” Enna, ad oggi, è l’unica a possedere strutture idonee e l’università Kore”

“Dare vita ad un Policlinico nel territorio della Sicilia centrale raccoglie senza dubbio il mio favore. Una grande opportunità per le città di Enna, Caltanissetta e Agrigento che va nella direzione di un concreto potenziamento dei servizi messi a disposizione dei cittadini e, più in generale, di queste aree che più di altre soffrono la perifericità dai grandi centri dell’Isola e dagli attuali tre Policlinici presenti in regione. Proprio per la rilevanza di tale proposta, ritengo necessario che venga fatta chiarezza e vi sia trasparenza in tutto l’iter che ne conseguirà, anche nei confronti di chi, come me, rappresenta il territorio nelle sedi parlamentari nazionali. Non un dovere istituzionale, ma di certo una richiesta formale quella che avanzo oggi all’assessore regionale, e quindi di invitare a partecipare al tavolo anche i parlamentari nazionali del territorio.

Non potremmo accettare, infatti, che all’origine di questi incontri vi sia celato l’ennesimo giochino elettorale, considerando che mancano ormai pochi mesi alle prossime elezioni regionali”. Così, il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, l’onorevole Andrea Giarrizzo, a margine del primo tavolo convocato dall’assessore Razza nel merito.

“In questo scenario, Enna, Caltanissetta e Agrigento devono alzare la testa, collaborare, lavorare e progettare in comune per beneficiare di fondi nazionali ed europei, e soprattutto pretendere miglioramenti dei servizi destinati ai cittadini, a tutto tondo.

Colgo l’occasione, infine, per ribadire che Enna, ad oggi, è l’unica, tra le città richiamate, a possedere non solo strutture idonee, ma anche un’Università, la Kore, che offre corsi di laurea anche in ambito medico, considerando che già dal prossimo anno accademico 22/23 è stato previsto un corso in scienze infermieristiche, mentre è già presente, sempre a Enna, il corso di laurea in Medicina” conclude Giarrizzo.