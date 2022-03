Eccellenza. Secondo successo di fila per la Nissa. Gol decisivo di Dario Conti

Seconda affermazione di fila per la Nissa che batte 1-0 il Mazara facendo il paio con il successo di otto giorni fa contro il Dolce Onorio Marsala. La partita del “Virciglio” era da vincere e la squadra di Angelo Bognanni non ha mancato l’appuntamento con la vittoria.

A deciderla è stato un gol di Conti. Il poderoso centrale difensivo biancoscudato ha arpionato una respinta corta del portiere mazarese su punizione di Illario ed ha messo il pallone alle sue spalle.

La partita, quella è stata a dir poco dura, con duelli dall’una e dall’altra parte che hanno esaltato l’agonismo dei ventidue giocatori in campo. Alla fine l’ha spuntata la Nissa del presidente Arialdo Giammusso, ma il Mazara, anche per via dell’1-0, ha tenuto la partita in bilico sino alla fine.

Stavolta tuttavia la zona Cesarini non ha tradito la Nissa e gli ultimi minuti sono filati via senza che il Mazara riuscisse a pareggiarla. La Nissa ha mostrato ottime cose non solo con Retucci e Illario, ma anche con Garofalo e un gladiatorio Bisogno, uomo ovunque nello scacchiere biancoscudato.

Peccato solo che, nella corsa play off, la classifica è rimasta immutata in quanto Mazarese ed Enna hanno vinto pure. Tuttavia, questa Nissa ritrovata per il finale di stagione promette di dare battaglia sino alla fine per conquistare un posto nella griglia dei play off.