Eccellenza. “Presenza di numerosi positivi nel gruppo squadra della Nissa”: rinviata a data da destinarsi Monreale – Nissa

La Lega Nazionale Dilettanti -Sicilia con comunicato ufficiale emesso nel pomeriggio di oggi, in base alle disposizioni previste in materia di Covid-19, ha rinviato a data da destinarsi la partita Monreale-Nissa che avrebbe dovuto disputarsi domenica 13 marzo alle ore 15.

Dunque, niente Monreale – Nissa per i biancoscudati di Angelo Bognanni. Come riportato dalla società biancoscudata in una nota, la presenza di numerosi positivi all’interno del gruppo squadra della Nissa FC, come da protocollo, “ci costringe ad inviare richiesta di rinvio della gara di domenica 13 marzo contro il Monreale e a sospendere gli allenamenti”. La società ha augurato pronta guarigione ai suoi giocatori.