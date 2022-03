Cyberbullismo. Cinque adolescenti denunciati dalla Polizia postale per insulti discriminatori e violenti contro un disabile

A causa della sua grave disabilità era costretto in dad e, per comunicare con i suoi compagni di classe, usava le chat di whatsapp. Una di queste l’aveva in comune con alcuni coetanei che la utilizzavano per coprirlo di terribili insulti, discriminatori e violenti. La Polizia postale ha scoperto l’episodio di cyberbullismo ed ha denunciato i responsabili, 5 adolescenti tra i 14 e i 15 anni della provincia di Grosseto.

I 5 ragazzi Denunciati 5 ragazzi avevano preso di mira un loro coetaneo affetto da grave disabilità. Le indagini che hanno portato ai provvedimenti nascono dalla denuncia di una insegnante. A lei si era rivolta la mamma del ragazzo preoccupata ed amareggiata per aver scoperto sul gruppo whatsapp della classe, di cui facevano parte solo i compagni e il figlio, diversi messaggi dal tenore offensivo, discriminatorio, razzista e violento.

Il giovane era in dad (didattica a distanza) a causa di uno dei lunghi periodi di ospedalizzazione causati dalla sua disabilità. Gli specialisti della Postale hanno estrapolato la chat d’interesse, accertando e individuando i ragazzi responsabili delle condotte offensive e discriminatorie.