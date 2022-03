Codice Rosso, Donna vittima di violenza denuncia il marito: ha detto “basta” a botte e morsi

Calci, pugni al volto e alla testa, persino un morso alla fronte: cosi’ un commerciante ambulante di 43 anni ieri, con precedenti denunce a carico, si e’ avventato contro la moglie, una donna marocchina di 36 anni, durante una lite per futili motivi.

La vittima si e’ presentata nella caserma dei carabinieri di Senorbi’ (Sud Sardegna) per denunciare il marito, che l’aveva anche afferrata per i capelli per picchiarla.

Prima di rivolgersi ai militari, la donna e’ stata visitata dalla guardia medica.

Ai carabinieri ha raccontato di non aver subito precedenti maltrattamenti dal marito, accusato, quindi, di lesioni personali.

Per lei e’ scattato il codice rosso: i servizi sociali del suo Comune l’hanno trasferita dalla sua abitazione, in modo da proteggerla da ulteriori violenze del marito.