Caltanissetta. Visita Istituzionale del Consolato Maestri del Lavoro con il Provveditore agli Studi di Caltanissetta ed Enna, dott. Filippo Ciancio.

CALTANISSETTA. In questi giorni, con tutte le precauzioni necessarie relative al Covid 19, una ristretta Delegazione dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta guidata dal nuovo Console Mdl. Francesco Cagnina, è stata ricevuta dal Provveditore agli Studi di Caltanissetta Dott. Ciancio.

L’incontro molto cordiale e proficuo, è servito per presentare al Provveditore il nuovo Consolato Provinciale con le relative cariche Sociali, insidiatosi dai primi di marzo c.a. e le attività pertinenti il “Progetto Scuola/Lavoro” previste dalla Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro.

La delegazione dei Maestri del Lavoro, è stata rappresentata dal Console Mdl. Francesco Cagnina, dal viceconsole Mdl. Calogero Defraia, dal Segretario Dott. Mdl Letterio Iachetta, dal Tesoriere Dott. Mdl. Elio Drogo e dalla Mdl Maria Teresa Richiusa.

In particolare il Console Provinciale Cav. Mdl. Francesco Cagnina, tra le tante attività che svolgono i Maestri del Lavoro, ha presentato il Protocollo d’Intesa “Progetto Scuola/Lavoro” stipulato a Roma il 10-05-2021, tra il “Ministero dell’Istruzione e la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro”. Un progetto molto ambizioso atto a “sviluppare un’attività di divulgazione ed informazione rivolta agli studenti per favorire il loro orientamento e la futura occupabilità”, con il rispetto delle regole per una sana cultura del lavoro. Infatti l’obiettivo principale è promuovere azioni per l’orientamento dei giovani e per lo sviluppo degli ambienti di apprendimento che attingano alla realtà operativa, per la formazione culturale, tecnica, scientifica ed all’etica del lavoro, anche attraverso l’apporto di esperti di settore.

Poi il Maestro Defraia, che ha donato il suo libro “Il Dono di un Talento”al Provveditore, ha fatto anche presente che lui ha già maturato una grande esperienza con l’insegnamento che ha svolto per diversi anni all’Istituto Alberghiero. Infatti in virtù di quanto previsto dal suddetto protocollo, il Dott. Ciancio ha manifestato il proprio interesse positivo verso tale Progetto Scuola/Lavoro. Quindi al più presto verranno stilati dei progetti mirati ed analizzati insieme, così da valutare verso quali Istituti scolatici indirizzare questa interessante attività.

Tutto questo con la propria esperienza di lavoratori e cittadini, che i Maestri del Lavoro hanno acquisito in lunghi anni di esperienza nelle proprie aziende, riconosciuta poi con l’Onorificenza della Stella al Merito del Lavoro ricevuta dal Presidente della Repubblica Italiana. Infatti i Maestri sono tutti lavoratori che si sono distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale, accomunati da un grande merito: “L’aver speso la propria vita nel lavoro, per il lavoro”. Un riconoscimento che la Repubblica Italiana concede ai lavoratori, che sono ufficialmente considerati “Parte eletta della Nazione”.

La Federazione dei Maestri del lavoro è una Associazione senza fini di lucro, costituita il 27 marzo 1954 ed eretta ad Ente Morale con D.P.R. n. 1625 del 25 aprile 1956, sorta con l’impegno di prodigarsi ed assolvere all’esemplare missione sociale ed umana, che ai benemeriti del lavoro compete nella società italiana.

In conclusione la Delegazione dei Maestri del Lavoro, ha espresso piena soddisfazione dell’incontro, sia per l’interesse manifestato dal Provveditore nei confronti del Consolato Provinciale, e sia per la cordialità ricevuta.