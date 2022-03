Caltanissetta: Sofia Ferrara è la prima nissena finalista nazionale una ragazza per il cinema

Si è svolta a Riesi la prima selezione provinciale Caltanissetta Agrigento Enna di una ragazza per il cinema.

Il concorso, arrivato alla trentaquattresima edizione ed è diretto dai Patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, che vedrà la finale l 11 settembre 2022 nello scenario del teatro greco di Taormina.

Una selezione condotta dallo speaker radiofonico e agente di zona Emanuele Cellauro che afferma: “è stata una bella serata di varietà dove oltre alla moda e la bellezza è emerso anche il talento nello stile inimitabile di Una Ragazza per il Cinema che sono fiero di portare in scena per il secondo anno”.

Al suo fianco nella condizione DESIANA BRUNO,FLAVIA SCHEMBRI e DARLYN BIFFETTO finaliste nazionali che hanno portato in scena l’esibizione della serata talento svoltasi in finale.

La vincitrice di tappa è stata la nissena SOFIA FERRARA.

Le fasce regionali sono state conquistate dalle nissene Francesca Margiotta, Giulia Sorce, Flaminia Tricoli e dalle agrigentine Maria Rita Grimaldi e Emily Terrana.