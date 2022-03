Caltanissetta. Proclamato dalla Cgil Fp stato di agitazione dei dipendenti di Polizia Municipale

CALTANISSETTA. E’ stato proclamato lo stato di agitazione dei Dipendenti Polizia Municipale Comune di Caltanissetta. Lo ha reso noto in un comunicato Angelo Polizzi, Segretario FP CGIL. “A seguito di un assemblea del personale in servizio presso l’ufficio di polizia municipale del Comune di Caltanissetta in merito alle problematiche derivanti dalla gestione proclama in data 09/03/2022 lo stato di agitazione dei suddetti lavoratori a far data dal 14.03.2022”.

Secondo Angelo Polizzi della Cgil Fp “Le questioni sono tante è irrisolte da anni! La questione più importante riguarda l’organizzazione dei servizi e del personale che non avviene secondo l’applicazione dei regolamenti in vigore determinando incertezze sul personale stesso, che peraltro lamenta anche il pagamento degli straordinari e delle indennità previste e riconosciute erogate in notevole ritardo e senza che vi sia indicata una specifica di quanto percepito destando parecchie perplessità sullatrasparenza delle procedure adottate”

Secondo la Cgil Fp: “L’emergenza sanitaria e il brusco impatto del lavoro agile hanno comportato per tutti i procedimenti amministrativi una diffusa difficoltà gestionale ma questo non può essere motivo di negazione dei diritti dei lavoratori e violazione delle prerogative sindacali né tantomeno la carenza di personale può giustificare una gestione carente e priva di trasparenza. Riteniamo invece che una migliore organizzazione del lavoro, un riconoscimento delle qualifiche e delle professionalità dei lavoratori, e sicuramente un ambiente di lavoro più sereno più propizio perché riconoscente della crescita professionale degli stessi consentirebbe una maggiore efficienza dell’amministrazione”.

Per queste ragioni la FPCGIL ha indetto lo stato d’agitazione chiedendo a Sua Eccellenza il Prefetto l’attivazione di un tavolo di raffreddamento presso la Prefettura.