Caltanissetta. Dal 31 marzo al 2 aprile c’è l’evento “Aspettando Terra Madre”

CALTANISSETTA. Lo splendido scenario del Teatro Margherita di Caltanissetta farà da cornice ad una manifestazione dal titolo “Aspettando Terra Madre”, nella quale verrà discusso il ruolo della dimensione geopolitica dell’internazionalizzazione delle imprese. Il programma vede coinvolte personalità del mondo scientifico, culturale, istituzionale.

L’iniziativa, che sarà aperta dal Sindaco di Caltanissetta Arch. Roberto Gambino, nasce nell’ambito delle azioni del progetto del “Primo Parco mondiale policentrico e diffuso dello stile di vita mediterraneo”, un progetto che si fonda sulla triade virtuosa cibo, bellezza e viaggio ed ha lo scopo di tutelare, mettere in rete e valorizzare, tutti gli attrattori turistici, culturali, naturalistici, enogastronomici, e simili, materiali ed immateriali, di tutte le Comunità dello stile di vita mediterraneo presenti nel partenariato.

Tra gli obiettivi del progetto quello di potenziare e qualificare la filiera agricola, agroindustriale ed enogastronomica della Sicilia centrale, nei mercati internazionali, incrementare e diffondere il turismo di qualità, regionale, nazionale ed internazionale dei territori coinvolti il turismo lento, il turismo valoriale, relazionale ed esperienziale.

L’iniziativa del Parco, è stata promossa dall’Assessorato alla Crescita Territoriale del Comune di Caltanissetta che ha avviato una capillare azione di animazione territoriale, a cerchi concentrici, nei territori della Sicilia centrale iniziando dal coinvolgimento delle amministrazioni locali e, successivamente, dagli altri soggetti pubblici, privati e sociali.

Dall’idea forza iniziale della valorizzazione della Dieta Mediterranea, si è arrivati a delineare il progetto strategico che, partendo dai territori del nisseno, si è allargato all’intera Sicilia centrale e ad estendere e diffondere tale sano e sostenibile modello di sviluppo, che coniuga la qualità alla quantità, all’intera Sicilia, al mezzogiorno d’Italia ed all’intero bacino mediterraneo. attraverso la creazione di una grande Comunità pubblico, privata e sociale, da attualizzare attraverso 11 reti progettuali.

L’attenzione del progetto è focalizzata su un attrattore come la “Dieta Mediterranea”, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità ispirato al principio millenario di “mens sana in corpore sano”, alla vita all’aria aperta, alla sinergia tra manualità e intellettualità, all’alleanza virtuosa tra valori e gioia, tra tradizione e creatività contemporanea, tra responsabilità e piacere, allo spirito e alla responsabilità comunitari, all’alleanza tra natura e storia. Il Parco coinvolge, ad oggi, ben 106 Comuni siciliani ed oltre 200 soggetti tra pubblico e privato con l’obiettivo di fare acquisire maggiore consapevolezza del potenziale economico dell’identità culturale del Mediterraneo.

Una grande operazione economica per una economia strutturalmente, costituzionalmente sostenibile, circolare, ecologica. Per una bio-economia rurale, degna di questo nome, vero fondamento e nuova frontiera dell’auspicato GREEN NEW DEAL. Dunque, cibo, bellezza, viaggio.

Di questo ed altro ancora si parlerà nella “tre giorni” di Caltanissetta. Alla manifestazione Hanno confermato la loro presenza il Presidente della Regione siciliana Musumeci, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, gli economisti Pietro Busetta ed Ernesto Screpanti, gli Assessori regionali On. Manlio Messina, On.le MImmo Turano ed Alberto Samonà.