Caltanissetta: Asp proroga i contratti. CISL: “Accolte le nostre richieste”

I contratti sono stati prorogati fino al prossimo 31 dicembre, e si stanno effettuando le operazioni di ricognizione del personale

Nuovo importante passo avanti all’Asp di Caltanissetta in tema di diritti dei lavoratori e degli utenti.

L’azienda, infatti, ha accolto la richiesta della Cisl Fp di garantire e implementare i servizi assistenziali e di avviare gli atti ricognitivi finalizzati alla stabilizzazione e riqualificazione del personale e la continuità dei rapporti lavorativi, anche in ossequio ad esempio alla Legge Madia.

“Abbiamo proposto di tenere conto – dicono in una nota il segretario generale Salvatore Parello, il segretario territoriale Giovanni Luca Vancheri e il segretario aziendale Antonino Guagenti – nella ricognizione del piano dei fabbisogni, del Decreto 81/2021 di semplificazione amministrativa e in particolare di prevedere il personale per l’attuazione delle attività di implementazione territoriali previste dal Pnrr: dall’ infermiere di famiglia, alle cure domiciliari, all’ospedale di comunità. Riconosciamo che la parte pubblica – continuano – si è dimostrata sensibile alle istanze di parte sociale e correttamente, con la celerità del caso, viste anche le strette tempistiche dettate ha accolto quanto da noi richiesto più volte da tempo”.

L’azienda ha disposto il rinnovo dei contratti in essere fino al prossimo 31 dicembre, e ha inoltre deliberato la ricognizione del personale avente diritto alla stabilizzazione a dicembre 2021. Successivamente si procederà alla ricognizione del personale di tutto il personale reclutato per l’emergenza e avviate le procedure selettive per il reclutamento a ruolo.