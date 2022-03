Caltanissetta: al Margherita la “Strange Symphony” della Giovane Orchestra Sicula

Tanta attesa per la seconda edizione di Strange Symphony quest’anno dedicata alla memoria del maestro Massimo Barrale in programma il 9 aprile 2022.



Ancora una volta Caltanissetta ospiterà la grande Musica Sinfonica. Gli inchiostri di Tchaikovsky, Brahms, Mahler e Dvorak risuoneranno tra le mura ben decorate del Teatro cittadino. Evento musicale di rara portata, un repertorio al pari dei teatri stabili regionali e nazionali.

A ideare il progetto e a renderlo concreto e reale la Giovane Orchestra Sicula diretta dal giovane maestro Sancataldese Raimondo Capizzi che da 9 anni cercano di costruire una realtà stabile nella provincia basando tutto sulla formazione e produzione anche a proprie spese.

In organico orchestrale si vedranno professori provenienti da orchestre di chiara fama: Teatro Massimo di Palermo, Orchestra dell’accademia al teatro alla Scala, young orchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia, Tiroler Festspiele Orchester (Austria).

Così il maestro Capizzi:”Ringrazio chi ha accettato l’invito a far parte dell’organico orchestrale per questo particolare evento Ho invitato tantissimi musicisti molti hanno accettato, altri no, l’importante è dare l’esempio di un’unione che deriva dalla memoria di un amico e dalla formazione in cui lui credeva e su cui noi ci fondiamo. Suonare questo tipo di repertorio non è da tutti e non questa è un’occasione per tutti i giovani musicisti che come me possono mettere in pratica gli studi fatti.”



L’appuntamento è per sabato 9 Aprile 2022 dalle ore 20.30 al Teatro Margherita di Caltanissetta.

Ingresso gratuito