Caltanissetta. A breve previsto completamento dell’iter per Rete assistenziale a persone affette da disturbo autistico

CALTANISSETTA. Dovrebbe completarsi a breve l’iter previsto dalle linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico del 2007 e dal Piano unitario regionale autismo del 2019 per l’istituzione di due Centri diurni e di una Comunità residenziale nella provincia di Caltanissetta. Lo ha reso noto Maria Grazia Pignataro.

L’Asp di Caltanissetta ha già compiuto il primo passo promuovendo lo scorso novembre un’indagine di mercato per sondale l’interesse e la disponibilità di associazioni e cooperative, presenti su tutto il territorio nazionale ed in possesso dei prerequisiti necessari, a partecipare al bando vero e proprio che dovrebbe uscire entro e non oltre Aprile.

I due Centri diurni dovrebbero essere allocati uno a Sud e l’altro al Centro della provincia nissena, destinati ad utenti con una fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni, mentre la Comunità residenziale dovrebbe realizzarsi nel capoluogo nisseno ed essere rivolta a giovani adulti e ad adulti affetti da autismo.