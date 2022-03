Bologna-Torino con poche emozioni, finisce 0-0

BOLOGNA (ITALPRESS) – Finisce 0-0 il match giocato al ‘Dall’Arà tra Bologna e Torino. Tanto da recriminare per il Toro che, ai punti, avrebbe forse meritato qualcosa di più del pareggio, mentre il Bologna, in sofferenza, per gran parte della gara, può accontentarsi di un punto che, comunque, può andar bene a entrambe le squadre. Avvio raggiante dei granata che, al 7′, ci provano con l’azione solitaria di Bremer che, dopo aver rubato la palla a Sansone, prova il tiro ma senza fortuna. L’undici di casa soffre la manovra d’attacco del Toro che, al 29′, torna a rendersi pericoloso con Singo che, con un tiro al volo, costringe Skorupski all’intervento per salvare lo 0-0 e spedire il pallone in corner. Un minuto dopo, sugli sviluppi del corner, Djidji prende il tempo alla difesa avversaria e, di testa, conclude a botta sicura; il pallone sembra destinato verso la rete ma Skorupski si oppone con un’altra grande parata. Nell’ultima azione da rete prima dell’intervallo, il Bologna si affaccia per la prima volta in area granata: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 40’, Svanberg sfugge alla propria marcatura e in area e senza pensarci calcia in porta ma il muro difensivo granata sporca la traiettoria del pallone che finisce in angolo.

Nella ripresa, dopo appena due minuti, Brekalo approfitta di una indecisione di Medel e sfiora il palo. Al 53′, arriva la risposta degli emiliani con De Silvestri che, da posizione defilata, prova la conclusione ma il pallone si infrange sull’esterno della rete. Il Toro non si lascia intimorire e, al 64′, la squadra di Mihajlovic sfiora nuovamente il vantaggio con Pobega, che di testa colpisce bene il pallone ma senza riuscire a inquadrare il pallone a pochi passi da Skorupski. Al 75′, Orsolini tenta l’imbucata per Hickey che, da buona posizione, calcia a rete centralmente senza impensierire Berisha. Gli ultimi minuti del match sono tutti di marca granata, ma il Bologna, seppur in difficoltà, riesce ad assorbire l’offensiva avversaria e portare a casa lo 0-0.

