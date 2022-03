Agricoltura, guasto idrico bivio Niscemi, Mancuso (FI): “Disagi enormi per il comparto. La Regione intervenga per bloccare le speculazioni populiste”

“A seguito di un guasto all’altezza del bivio di Niscemi, che da 10 giorni ha interrotto il flusso di acqua verso i carciofeti e le attività di serricoltura della piana gelese e niscemese, il comparto agricolo locale lamenta disagi che di giorno in giorno diventano sempre più insostenibili. Ho allertato l’assessore regionale al ramo, Toni Scilla, il quale si è subito messo a disposizione, nella speranza che possa intervenire anche la Protezione civile. Si calcolano ingenti danni, che si moltiplicano all’aumentare dei giorni di siccità.

Auspico che dopo il nostro interessamento, si possa giungere in tempi celeri alla risoluzione del problema. Faccio pertanto un appello ai vertici regionali affinché si metta in campo la concretezza che serve in tali frangenti, in modo da bloccare sul nascere le inutili e sterili speculazioni populiste”. Lo afferma il vicecapogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso.