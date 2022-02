Uil e Cgil annunciano per oggi sit in davanti la Prefettura degli addetti ai servizi di pulizia e Ausiliariato dei Presidi ASP

In una nota congiunta di Nunzio Corallo (segretario generale Filcams-Cgil Caltanissetta) e Michelangelo Mazzola (UIL TuCS AG-CL-EN) al Prefetto, all’Asp, e per conoscenza al Questore, alla Digos e alla società che gestisce il servizio, è stato comunicato per stamani alle 9,30 lo svolgimento di un sit-in Prefettura di Caltanissetta degli addetti/e servizi di pulizia e Ausiliariato dei Presidi ASP Provincia di Caltanissetta.

Nella nota si legge: “Considerato che a tutt’ora non si sono avuti riscontri sia dalla Stazione Appaltante e neanche dalle Istituzioni per l’annosa questione del reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi agli addetti per servizi di pulizia e Ausiliariato dei Presidi ASP Provincia di Caltanissetta, (4 Mensilità) le Scriventi confermano il sit-in innanzi la Prefettura per martedì 01/02/2022 a partire dalle ore 09:30, ribadendo lo stato di agitazione del personale interessato, in attesa di proclamazione dello sciopero”.