Trapani via Milo, lavori appaltati. Cancelleri: “Entro 2022 inizio del cantiere”

Appaltato il progetto integrato per il ripristino della linea ferroviaria Palermo-Trapani Via Milo ad ATI Ricciardello – Segeco. “L’appalto del progetto per il ripristino della linea ferroviaria palermo-Trapani via Milo è un significativo passo in avanti per i lavori che dopo anni finalmente prendono forma. Ricordo infatti che l’interruzione di questa tratta ha causato non pochi disagi al territorio e al sistema ferroviario siciliano” commenta il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri.

“La ditta appaltatrice si è aggiudicata la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per circa 98 mln al netto del ribasso” continua il Sottosegretario Cancelleri.

“Considerando che saranno necessari circa 8 mesi per la progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore e la sua verifica ed approvazione da parte di Ferrovie, sono entusiasta nel dire che entro la fine del 2022 sarà avviato il cantiere per l’esecuzione dei lavori”, dichiara soddisfatto.

“Con determinazione ho voluto il commissariamento di quest’opera, così da ridurre i tempi procedurali. Continuo a lavorare determinato per finanziare opere nell’isola attese da decenni, avviare cantieri fermi e recuperare l’immobilismo di anni di politica. La Sicilia non può più permettersi di rimandare sviluppo e rilancio” conclude deciso Cancelleri.