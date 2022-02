Terza Categoria. La Cl Calcio batte in trasferta 2-4 il Riesi e consolida il secondo posto

In Terza Categoria ancora una vittoria per la Cl Calcio che ha battuto 2-4 il Riesi fuori casa. La squadra di Fabrizio Ponticello ha giocato una gara gagliarda e mai doma riuscendo a portarsi in vantaggio due volte nel primo tempo con Giammara prima e con Mendola poi.

Il Riesi, rimasto in dieci nella ripresa, ha pareggiato nel primo tempo con Sgroppo su rigore e poi con Rampanti nel secondo tempo, ma nel finale ha dovuto cedere alla Cl Calcio in gol con un autogol e con Coulibaly.

Dopo 9 partite la Cl Calcio ha 16 punti, 4 in più rispetto al Terranova Gela che è stato sconfitto dal Serradifalco che ha matematicamente vinto il campionato di Terza Categoria. La Cl Calcio, mantenendo il secondo posto, potrà disputare i play off per la promozione in Seconda categoria sempre in casa potendo contare su due risultati su tre.