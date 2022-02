Slittano le scadenze per i contributi pubblici. Azzurra Cancelleri: “buona notizia per i Comuni del Nisseno”

“Grazie al dpcm del 12 gennaio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 febbraio, i Comuni del Mezzogiorno avranno più tempo per utilizzare le risorse loro assegnate dalla Legge di Bilancio 2020 e da impiegare in investimenti per infrastrutture sociali; si tratta complessivamente di 300 milioni di euro suddivisi per ogni anno dal 2020 al 2023” annuncia in una nota Azzurra Cancelleri, portavoce nissena del Movimento 5 Stelle alla Camera.

E spiega: “A causa dell’emergenza Covid, che soprattutto nei due anni scorsi ha impedito o ritardato l’avvio di molti lavori ed investimenti, le quote relative al 2020 e al 2021 rischiavano di andare perse ma grazie a tale proroga i comuni potranno recuperare i finanziamenti inoltrando apposite richieste che verranno gestite direttamente dall’Agenzia per la Coesione territoriale; per utilizzare la quota 2020, bisognerà iniziare i lavori entro il 31 marzo 2022, mentre per la quota 2021 ci sarà tempo fino al 30 giugno 2022.

Slittano anche le scadenze relative ai contributi 2022 e 2023 e i lavori dovranno partire entro il 31 dicembre dello stesso anno, non più entro il 30 settembre.”

“Si tratta di un’opportunità importante anche per i comuni nisseni che avranno maggiore tempo a disposizione per impiegare i contributi assegnati dal 2020 al 2023 e portare a compimento investimenti necessari per le loro comunità” conclude la Cancelleri.