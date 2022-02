Sicilia, l’assessore Razza tenta di ‘spegnere’ le polemiche: “Emodinamica a Caltanissetta sarà valorizzata”

“Ho partecipato alla conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta e ho potuto rassicurare tutti gli amministratori sulla assoluta volonta’ del Governo regionale di garantire le discipline da Dea di II livello previste per l’ospedale di Caltanissetta, a partire dalla Emodinamica.

La presenza di una seconda struttura in prospettiva a Enna – prevista dall’atto aziendale approvato persino da tutte le sigle sindacali – non puo’ essere in alcun modo valutata come un deterioramento dell’offerta nissena. Spiace che si temi come questo, che toccano la vita delle persone, si voglia fare bassa polemica da parte di chi, evidentemente, fa prevalere i pregiudizi sulla disamina dei fatti concreti realizzati dall’Asp.

Per noi l’Emodinamica di Caltanissetta e’ un reparto di eccellenza da valorizzare”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, a margine della conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta.