Serie D. Pari casalingo 2-2 in rimonta per la Sancataldese con il Rende: Tuccio accorcia le distanze, Manno la riprende

Pari casalingo in rimonta per la Sancataldese che ha impattato 2-2 con il Rende al Valentino Mazzola. Gara subito in salita per i verdeamaranto sotto dopo appena un minuto a seguito della rete messa a segno da Novello. Poi al 26′ in contropiede segnato da Sidoti.

Con la Sancataldese sotto di due gol, il secondo tempo ha visto i padroni di casa impegnati a recuperare il doppio svantaggio maturato nel primo tempo. E’ stato dapprima Tuccio a dimezzare lo svantaggio con un bel gol al 22′ del secondo tempo. Poi all’83’ ecco arrivare la rete del pari con Manno che ha infilato la porta del Rende facendo scoppiare di gioia il pubblico del Valentino Mazzola.

Un punto prezioso per la Sancataldese ora tredicesima in classifica con 26 punti. E domenica prossima verdeamaranto che sono attesi da un derby alquanto impegnativo nel campo del Trapani per la 27^ giornata del campionato di serie D. (Foto Sancataldese Calcio Official).