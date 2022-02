Chiara, Salvatore e Martina sono tre studenti di un liceo vicino Roma che hanno creato il Fanta Prof. Durante una lezione di inglese, dopo il successo del FantaSanremo, hanno pensato a un sistema per assegnare “bonus” e “malus” ai loro professori. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, racconta come in poco tempo l’iniziativa sia diventata virale in tutta Italia.