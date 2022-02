San Cataldo, ex-mattatoio. Lavori di ristrutturazione e adeguamento a “isola ecologica”, sopralluogo assessore e consiglieri M5s

Nella mattinata di martedì 22 febbraio i consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle di San Cataldo, David Alù , Adriano Bella e Cinzia Naro, insieme all’Assessore Michele Giarratano si sono recati per un sopralluogo nei locali comunali dell’ex mattatoio comunale per constatare i lavori di ristrutturazione e adeguamento degli immobili per adibirli ad “Isola ecologica” come stabilito da determinazione della Commissione Straordinaria n° 918/21

David Alù riferisce: “Durante il sopralluogo è stato verificato lo stato di fatto dei lavori di ristrutturazione dell’immobile e si sono previsti gli interventi da realizzare per completare l’opera, che presumibilmente avverrà entro fine marzo di quest’anno. Il lavoro svolto fin qui sotto un attento controllo del sindaco Gioacchino Comparato Sindaco e dell’assessore al ramo Giarratano è stato proficuo, per dotare la città, finalmente, di una Isola Ecologica a norma e nei tempi previsti“.

Cinzia Naro continua: “L’amministrazione si è assunta un preciso impegno con la cittadinanza di San Cataldo quello di avere un presidio come punto di riferimento per affrontare le problematiche della gestione dei rifiuti ed avere un sistema di raccolta differenziata più ottimale.”

Per finire Adriano Bella commenta: “Il gruppo locale del MoVimento 5 Stelle è da tanti anni impegnato per il controllo del sistema rifiuti nella nostra città e l’apertura di questa isola ecologica, in attesa delle autorizzazioni per il nuovo Centro Comunale di Raccolta, sarà l’inizio per far diventare la nostra comunità virtuosa e più vicina e attenta all’ambiente. Ambiente che abbiamo deciso di lasciare pulito alle nostre generazioni.”