I volontari dell’Oipa e la polizia municipale di Modica, in provincia di Ragusa, hanno liberato un cane denutrito e quasi ridotto a uno scheletro. L’animale sarebbe stato tenuto per anni in box sporco e fatiscente, ora è ospite di una struttura pubblica, in attesa di poter essere dato in affidamento. Un uomo è stato denunciato.