Promozione. E’ Atletico Nissa “Forza sette”. Battuto anche l’Atletico 1994

CALTANISSETTA. Atletico Nissa “Forza sette”. La squadra del presidente Sergio Iacona ha sconfitto con un roboante 7-0 finale l’Atletico 1994. Una vittoria che la squadra di Alessio Sferrazza ha conquistato grazie ad una prestazione impeccabile che gli ha permesso di chiudere la prima frazione di gioco sul 2-0 con la doppietta di uno scatenato Ernesto Sammartino.

Nella ripresa ancora gol per Sammartino, Alù (doppietta per lui), Vaccaro e per il giovanissimo Terrana. Tre punti importanti per un Atletico Nissa che ha confermato di attraversare un momento d forma eccellente. L’Atletico Nissa ha 31 punti ed è quinta in classifica.

E domenica prossima nuovo appuntamento esterno con il Club Sportivo Lavinaio, penultimo in classifica, contro il quale sarà necessario proseguire in questa striscia vincente che ne sta nobilitando questo campionato di Promozione.