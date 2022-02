Polizia postale invita a diffidare da nuova tipologia di phishing in cui si avvisano i cittadini che la loro certificazione verde è stata clonata

La Polizia Postale in questi ultimi giorni sta mettendo in guardia a proposito di una nuova tipologia di phishing, che sfrutta la comunicazione del Ministero della Salute per l’invio al cittadino del link al download del green pass.

L’attacco, come è stato spiegato, si realizza nell’invio ai soggetti di un sms apparentemente proveniente dal Ministero della Salute (Min Salute) nel quale si allerta il cittadino che la sua certificazione verde risulta essere clonata.

Il Messaggio contiene inoltre un link che riporta ad un sito malevolo, che induce a fornire i propri dati bancari ”. La Polizia postale invita chiunque ricevesse simile messaggio a non aprire mai link e allegati e a cestinare direttamente il messaggio.