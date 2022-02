Il Parlamento Europeo ha dato il via libera definitivo all’accordo con i governi sulla tassazione per i veicoli che viaggiano sulle strade della rete di trasporto transeuropea. Le norme non obbligheranno i Paesi Ue a far pagare i veicoli che utilizzano le loro strade, ma se dovessero scegliere di farlo, dovranno seguire le nuove regole comunitarie.