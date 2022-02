Pallavolo serie B2. Vola la Traina: battuto 0-3 il Planet Strano, ora è seconda

CALTANISSETTA. Vittoria con il massimo scarto 0-3 e secondo posto in una classifica ancora work in progress: di più la TRAINA SRL non poteva chiedere dalla trasferta di Pedara.

Dopo i “fuochi di artificio” nelle due gare ad alta tensione di Palermo e casalinga contro il Marsala, in casa nissena si temeva un calo di tensione di fronte ad una formazione di caratura tecnica diversa rispetto a quella delle prime della classe

Invece Erba e compagne hanno approcciato bene l’incontro fin dalle prime battute vincendo in scioltezza il primo set (12/25) e soffrendo solo nella parte finale del secondo quando hanno subito un break (15/10) con un vantaggio di cinque punti di Lo Re e compagne, confermato fino al 17/12, e poi rimesso in discussione dalle nissene che hanno rimontato fino al 20 pari.

Da questo momento il parziale è stato giocato punto a punto con due set ball annullati dalla formazione di Andaloro e la spallata finale delle ragazze del duo Scollo/Gotte che si sono portate sullo 0/2 grazie al 24/26 del parziale.

Nel terzo set la TRAINA SRL è ritornata nel pieno controllo del match che si è sviluppato su livelli tecnici non elevati fino al 14/14 per poi essere deciso dall’accelerazione di Spena e compagne che si è concretizzata con il 19/25 finale che ha decretato la vittoria da tre punti.

Con una prova di maturità e mostrando le potenzialità di tutto il gruppo squadra Gervasi e company hanno dimostrato di avere le carte in regola per restare con il fiato sul collo delle favorite alla vittoria finale.

A Pedara sono state impiegate tutte e 12 le atlete a referto e anche quelle che in passato sono state poco utilizzate (Erba, Apruti, Milazzo, Pagano) hanno fatto la loro parte soprattutto nei momenti più complicati del match con una menzione particolare per Chiara Angilletta che, entrata in campo sul 19/17 del secondo set, ha prima dato una grossa mano in seconda linea, contribuendo al raggiungimento del 22/22, e poi ha conquistato due punti personali dei sei che hanno portato alla vittoria del set.

Per il resto tutte conferme dalle altre sette con i numeri (non solo in termini di punti realizzati) di Sara Gervasi e Alessia Angilletta che dicono tutto sul loro momento di grazia.

In classifica ora la TRAINA SRL ha 30 punti in 13 gare disputate: un traguardo sicuramente inaspettato all’inizio del campionato.

Il secondo posto conquistato è da rileggere in funzione dei due incontri che le squadre di vertice devono ancora disputare ma intanto è un bel vedere che in casa nissena rende tutti orgogliosi.

Questo il dettaglio della gara di sabato 26 febbraio nella palestra comunale di Pedara:

Planet Strano Light Pedara – TRAINA SRL CL 0 – 3 (12/25; 24/26; 19/25)

Planet: Lo Re (K), Ruggieri, Cherepova, Leone, Polizzi, Musumeci, Nicoloso, Milazzo, Guastella, Davì (L1). NE Rapisarda, Miuccio, Conti, Terranova (L2). All. Andaloro – Licciardello

Traina Albaverde: Gervasi 19, Ferraloro 2, Erba (K) 1, D’Antoni 9, Apruti, Angilletta C. 2, Spena 2, Angilletta A. 13, Milazzo, La Mattina 5, Tilaro (L1), Pagano (L2). All. Scollo – Montagnino