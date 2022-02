Pallamano. Concluso a Caltanissetta il primo stage in vista dei Giochi delle Isole 2022.

Il futuro del movimento della Pallamano maschile siciliana a Caltanissetta. Infatti lunedì 31 gennaio sono stati 39 i giovani atleti nati negli 2006 e 2007 che militano nelle società siciliane che agli ordini del selezionatore tecnico federale regionale Mario Gulino si sono ritrovati al Palaminan del capoluogo nisseno per il primo di una serie di Stage che il Comitato regionale Sicilia presieduto da Sandro Pagaria organizzerà in vista della partecipazione della rappresentativa Sicilia ai Giochi delle Isole 2022 che si terranno a fine maggio alle Isole Baleari.

Continua la nostra politica di promozione del movimento della Pallamano Siciliana ha commentato Sandro Pagaria – che non può non passare dalla crescita tecnica del movimento attraverso la partecipazione ad importanti competizioni internazionali come appunto i Giochi delle Isole. Vogliamo sempre più stimolare le società a puntare alla crescita dei loro settori giovanili. Per il nostro comitato si tratta di uno sforzo organizzativo e finanziario non indifferente.

Ma i frutti che si stanno raccogliendo negli anni di questo lavoro si iniziano a vedere, Oltre a ringraziare tutte le Società per l’ormai consolidata collaborazione, il mio ringraziamento va al nostro Delegato Provinciale di Caltanissetta Marco Amico, al Delegato Provinciale del CONI di Caltanissetta Salvatore Scarantino e all’assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta Fabio Caracausi, che, ognuno per la sua parte ci hanno permesso di ricominciare con questa attività dal punto di vista organizzativo in piena sicurezza. .

“E un gruppo di atleti molto interessante in prospettiva coperto in tutti i ruoli, importante sia per la nostra attività federale ma ancor di più per i loro club di appartenenza – ha commentato il selezionatore tecnico Mario Gulino – ritengo che si possa fare un buon lavoro. Il mio programma è quello di fare con il gruppo di 18 atleti che saranno scelti non meno di due allenamenti al mese”.

Ecco l’elenco degli atleti che ha partecipato allo Stage

Stage Maschile Giochi delle isole 2022

COGNOME NOME ANNO DI NASCITA SOCIETA’

Di Rosa Paolo 2006 Pall. Avola

Caruso Michele 2006 Pall. Avola

Savariano Giovanni 2006 Pall. Avola

Trapani Luca 2006 Pall. Avola

Bellomo Corrado 2007 Pall. Avola

Falco Francesco 2007 Pall. Avola

Buffolino Daniele 2006 Crazy Reusia

Rallo Luca 2006 Pall. Marsala

Campisi Manuel 2006 Pall. Marsala

Parrinello Vincenzo 2006 Pall. Marsala

Randazzo Andrea 2006 Pall. Marsala

Buccafusca Francesco 2006 Palermo Pall.

Gangi Marco 2006 Palermo Pall.

Guccione Davide 2006 Palermo Pall.

Cuccia Riccardo 2007 Palermo Pall.

Scibetta Gabriele 2006 Girgenti

Andolina Vincenzo 2006 Mattroina

Aiello Ludovico 2006 Mattroina

Tilotta Francesco 2006 Mattroina

Turrisi Alessio 2006 Mattroina

Somma Diego 2006 Mattroina

Somma Gabriele 2006 Mattroina

D’Aguanno Gioele 2007 Leali Marsala

Cibotaru Francesco 2007 Leali Marsala

Sparla Paolo 2006 Leali Marsala

Indelicato Vincenzo 2006 Leali Marsala

Caramagno Samuele 2006 Aretusa

Carnemolla Giulio 2006 Aretusa

Yatawarage Naveesha 2006 Aretusa

Vaquez Matteo 2006 Aretusa

Infantino Danilo 2007 Aretusa

Serra Giuseppe 2007 Aretusa

Settembre Marco 2007 Aretusa

Giacalone Samuele 2006 Il Giovinetto Petrosino

Licari Fabio 2006 Il Giovinetto Petrosino

Marchese Antonino 2006 Il Giovinetto Petrosino

Gambino Marco 2006 Halikada

Massaro Flavio 2007 Halikada

Milazzo Lorenzo 2006 Halikada

DELEGAZIONE FEDERALE

Dirigente Responsabile Amico Marco

1° Tecnico Gulino Mario

2° Tecnico Gulino Roberto

Tecnico Portieri Augello Enzo

Medico Sberna Angelo