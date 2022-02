Montedoro. C’è il bando per la sistemazione della Sp 14 Racalmuto – Montedoro. Istanze entro il 6 febbraio

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha annunciato l’avvenuta pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione dei lavori di sistemazione delle frane ed il ripristino della transitabilità della Strada provinciale 14 Montedoro – Racalmuto. La strada provinciale è chiusa dal 2014. L’importo complessivo dei lavori posti a base d’asta ammonta a 3,3 milioni di euro.

Per presentare le istanze c’è tempo sino al 6 febbraio. E’ stato il Governo regionale a finanziare i lavori con le risorse per gli interventi ricompresi nel Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilianal L’intervento riguarderà la sp14 che si snoda dal confine con il territorio di Montedoro a Racalmuto e comprenderà anche la Sp 15 che collega sino al centro commerciale Le Vigne a ridosso della SS 640.