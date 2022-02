Mafia, Morra: “Caltanissetta, Pnrr e fondi europei a forte rischio”

CALTANISSETTA – “Nel Nisseno non si deve pensare solo al clan Madonia, pero’ ci sono delle realta’ multiformi e particolari che nel rispetto delle tradizioni tendono a ricomporsi con le tradizionali, una nuova alleanza puo’ aprire nuovi scenari”. L’ha detto Nicola Morra, presidente della commissione nazionale antimafia, che fino a domani sara’ a CALTANISSETTA.

“Fatto sta che questa e’ una provincia con un reddito pro capite tra i piu’ deboli nel panorama siciliano, ma che al tempo stesso puo’ captare in maniera criminale tanti fondi e non faccio riferimento soltanto al Pnrr, ma anche e soprattutto alle frodi in ambito di finanziamento all’agricoltura con fondi europei. E se questo e’ un territorio particolarmente ricco dal punto di vista agricolo mi viene da pensare che anche questa possibilita’ non venga trascurata da chi di dovere”