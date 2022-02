La Consulta Gelese per la Disabilità chiede incontro dibattito a sindaco e Asp per affrontare le criticità sui servizi ai disabili

La Consulta Gelese per la Disabilità, per il tramite del suo presidente avv. Livio Rocco Aliotta, alla luce delle criticità inerenti anche a diversi servizi promessi ormai dai diversi anni ed ancora inattuati, ha chiesto per l’ennesima volta un incontro-dibattito pubblico con il Sindaco, gli Assessori ai Servizi Sociali, alla Polizia Municipale, al Bilancio, al Patrimonio, ai Lavori Pubblici ed i responsabili Asp di Caltanissetta ed il Presidente del Comitato Consultivo Aziendale Asp di Caltanissetta.

L’obiettivo è che si possa aprire un canale di dialogo ed interlocuzione tra i Presidenti delle associazioni della Consulta, gli amministratori, i responsabili dell’Asp ed i rispettivi dirigenti preposti ai settori di riferimento. In ottemperanza alle normative anti-Covid si chiede al Sindaco del Comune di Gela di individuare un locale ampio ed arieggiato ove poter espletare il predetto incontro e/o di valutare eventualmente l’ipotesi di realizzarlo in modalità da remoto.

Le questioni che si chiede di discutere con urgenza riguardano:

• Istituzionalizzazione del tavolo tecnico distrettuale in materia di disabilità;

• servizio Asacom scolastico;

• piani di assistenza individualizzati (P.A.I.) ex art. 14 legge n. 328/2000;

• trasferimento locali settore servizi sociali al piano terra di Viale Mediterraneo;

• trasporto pubblico accessibile ed abbattimento barriere architettoniche;

• centri diurni sanitari e socio-assistenziali;

• Modulo DSM di salute mentale di Gela;

• Centro diurno per l’autismo;

• Aggiornamento gruppo piano.