CALTANISSETTA. La pagina facebook è denominata “Randagini sotto un tetto Caltanissetta” (https://www.facebook.com/Randagini-sotto-un-tetto-Caltanissetta-102075004859724/?ti=as) ed è stata apertamente elogiata pure dal sindaco Roberto Gambino che ha riconosciuto il suo valore ed alto significato per l’opera che ha svolto e che svolge. Il primo cittadino, al riguardo, ha evidenziato: “Come diceva il grande Totò : “I cani sono per metà angeli e per l’altra metà bambini”; la pagina Randagini sotto un tetto è gestita al 95% da volontari.

Il lavoro che svolgono è encomiabile, si prendono cura di tanti cuccioli abbandonati che diversamente potrebbero fare una brutta fine. Aiutano a mantenere la città più sicura evitando la formazione di branchi. Riescono a far adottare diversi cuccioli”. Il primo cittadino ha invitato la cittadinanza a visitare la pagina e ad aiutare a diffonderla più possibile, affinché tanti cuccioli possano trovare una famiglia che li accolga con amore.