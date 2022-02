Il sindaco Gambino: “A Caltanissetta chi percepisce il Reddito di cittadinanza è al servizio della comunità”

CALTANISSETTA. ” Nella nostra Caltanissetta chi percepisce il reddito di cittadinanza è al servizio della comunità! Siamo stati, nel 2020, il primo comune siciliano a impegnare i percettori di reddito di cittadinanza al servizio della collettività. Grazie alla loro importante collaborazione, l’azione dell’amministrazione potrà avere un nuovo slancio fondamentale su priorità essenziali per tutti i cittadini come la cura dell’ambiente e la manutenzione degli edifici pubblici”.

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino. “Sono orgoglioso di questo traguardo – prosegue – , perché stiamo riuscendo a far sì che chi riceve il reddito di cittadinanza possa ricambiare il sostegno ricevuto impegnandosi con diligenza nelle attività dei progetti utili alla collettività. A tutti loro va il mio ringraziamento! Continuiamo così!”.

Il sindaco ha poi concluso: ” In questo momento stiamo collaborando con altri enti, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta e con l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale di Caltanissetta e a breve partiranno due progetti utili alla collettività presso questi enti. Fino ad ora a essere migliorata non è solo la vita di chi prima viveva in una condizione di indigenza, ma anche la nostra città con più persone che se ne prendono cura! “.